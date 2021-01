Euro op hoogste niveau sinds april 2008

Sparen Na forse verhoging KBC: alle banktarie­ven doorge­licht. Hoeveel duurder wordt jouw bank?

8:51 Een nieuw jaar brengt doorgaans heel wat veranderingen met zich mee bij de banken, en dat is begin 2021 niet anders. Omdat hun winsten onder druk staan door de lage rentes zoeken ze hun heil in een daling van de dienstverlening, of in een verhoging van de kosten die ze doorrekenen aan de klant. KBC kondigde gisteren aan op 1 april een aantal van zijn tarieven fors op te trekken. Spaargids.be zet alle wijzigingen op een rij.