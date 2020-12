Euro klimt hoger en hoger

Word schandalig rijk: onze geldexpert legt uit wat we kunnen leren van miljar­dairs die nog rijker werden in 2020

9:22 2020 was voor veel mensen een rampjaar, vanwege financiële of gezondheidsredenen. Maar ondanks de wereldwijde coronacrisis, werden de rijksten der aarde nog veel rijker. Hoe kan dat? Onze beursexpert Pascal Paepen zoekt naar een verklaring én een manier om zelf ook mee te profiteren van de rijkdom van de miljardairs en die is makkelijker dan je denkt.