Euro en dollar zijn zo goed als evenveel waard

Chinese inflatie hoger door gestegen prijzen varkens­vlees

De inflatie in China is in juni gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar, vooral aangejaagd door de stijgende prijzen voor varkensvlees. Volgens de Chinese overheid bedroeg de inflatie vorige maand 2,5 procent op jaarbasis, tegen 2,1 procent een maand eerder.

9 juli