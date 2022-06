EU wil volgend jaar recordbedrag van 300 miljard euro investeren

Met het coronaherstelfonds op volle toeren zal de Europese Unie volgend jaar een recordbedrag van zo’n 300 miljard euro investeren. Dat heeft de Europese Commissie aangekondigd bij de presentatie van de ontwerpbegroting voor 2023. Toch blijft het afwachten in hoeverre dat volstaat om de impact van de oorlog in Oekraïne op te vangen.

De Commissie stelde een begroting van 185,6 miljard euro in financiële engagementen voor. Dat geld wordt aangevuld met naar schatting 113,9 miljard euro aan subsidies uit het tijdelijke coronaherstelfonds dat in de steigers werd gezet om het economisch herstel te ondersteunen na de coronacrisis. Dat maakt samen 300 miljard euro aan uitgaven, of zo’n 1,5 tot 2 procent van het Europese bbp.

“Ook 2023 wordt geen business as usual”

Desondanks oogt het budgettaire plaatje onzeker. Na de coronacrisis zorgen ook de Russische invasie in Oekraïne en de torenhoge inflatie voor kopzorgen. “Met deze begroting is de EU goed gewapend in een snel veranderende wereld, maar we moeten ook instrumenten hebben om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Die zijn er de voorbije twee à drie jaar quasi non-stop geweest. Ook 2023 wordt duidelijk geen business as usual”, zuchtte eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn.

De Europese Unie maakte dit jaar al 4,6 miljard euro vrij om Oekraïne te ondersteunen, maar niemand kan momenteel de impact van de oorlog op langere termijn voorspellen. Daarom komt de Commissie dit najaar met een geamendeerd begrotingsvoorstel voor 2023, op basis van een preciezere raming van de kosten van de oorlog en mogelijke voedseltekorten. Hahn verwacht ook dat de meerjarenbegroting versneld herzien zal worden.

Najaar

In afwachting blijven de Europese uitgaven zowel via de begroting als via het coronaherstelfonds inzetten op de grote Europese prioriteiten: de economische relance ondersteunen, de strategische autonomie versterken, overschakelen naar een klimaatneutrale economie en digitaliseren. In de reguliere begroting blijven landbouw en het cohesiebeleid met respectievelijk 53 miljard en 46 miljard euro de grote slokoppen.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten het onderling eens raken over het budgettaire voorstel van de Commissie. Dat gebeurt steevast in het najaar. Dit jaar zouden beide partijen moeten landen in de periode van 25 oktober tot 14 november.