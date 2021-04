“EU komt met duurzaamheidsvoorwaarden voor transport en industrie”

Geld Bitcoin stijgt voor het eerst boven 64.000 dollar

14 april De Bitcoin heeft opnieuw een recordhoogte bereikt en was woensdag 64.829 dollar (zo'n 54.400 euro) waard. De voorbije twintig dagen kende de Bitcoin een periode van herstel nadat de cryptomunt eerder op 25 maart op een dieptepunt van 51.000 dollar was beland. Sindsdien is hij meer dan een kwart duurder geworden.