“EU en VS dicht bij oplossing ruzie over steun Airbus en Boeing”

Gents biotechno­lo­gie­be­drijf Biotalys trekt naar Brusselse beurs

6:25 Het Gentse biotechnologiebedrijf Biotalys heeft beslist vers kapitaal op te halen via een beursgang op Euronext Brussel. Dat schrijven De Tijd en De Standaard vandaag. Hoeveel het precies in gedachten heeft, is nog even geheim, maar twee nieuwe investeerders zijn al bereid 10 miljoen euro op te hoesten. Daarbovenop kan Biotalys vermoedelijk rekenen op de steun van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf zal in de komende weken zijn debuut maken.