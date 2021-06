Ervaren zorgkundige geeft raad aan starters: “Het is niet omdat je alleen bent bij een cliënt, dat je er alleen voor staat”

Corona heeft ons nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt: enthousiast personeel in de zorg is onmisbaar, maar moeilijk te vinden. In België zijn er zo’n 110.000 zorgkundigen aan het werk, toch blijft het een knelpuntberoep. Jobat.be vroeg aan zorgkundige Patricia Van Beversluys (52), een rot in het vak, wat haar job nu precies inhoudt en wat je moet weten als je zo’n carrière ambieert.

Tijdens haar middelbare schoolopleiding bejaardenzorg liep Patricia Van Beversluys stage bij Familiehulp. Dat beviel haar zo goed, dat ze er meteen solliciteerde. Vandaag, 33 jaar later, werkt ze er nog even graag. Misschien zelfs liever, want haar takenpakket is aardig geëvolueerd.

Correct beeld

“Toen ik startte als zorgkundige moest je nog vaak van ‘s morgens tot ‘s avonds bij dezelfde persoon blijven. Je deed dus alles: zorgkundige taken, maar ook poetsen, de was, koken, de boodschappen... Intussen nemen poetshulpen dat op zich, waardoor de focus veel meer op verzorging is komen te liggen. Ik zie nu meer cliënten op een dag en help hen onder meer om zich te wassen, aan te kleden en te eten, en luister naar wat zij te vertellen hebben. Op die manier maak je een enorm verschil, want het is door die hulp dat velen thuis kunnen blijven wonen.”

Teamwork

Als startende zorgkundige ga je altijd mee met een ervaren collega. Je krijgt ook een meter of peter en je kunt terecht bij je leidinggevende. “Je staat er nooit alleen voor”, benadrukt Patricia. “Wekelijks is er bovendien een overleg, waarin je samen de cliënten overloopt en advies kunt vragen. Ook als je ergens moeite mee hebt, moet je niet aarzelen om dat aan te kaarten. Zelf had ik het als jong meisje bijvoorbeeld erg moeilijk met kansarmoede. Ik moest bij een gezin gaan waar kinderen in verschrikkelijke omstandigheden leefden en nam dat mee naar huis. Een collega heeft die cliënt toen van me overgenomen. Ik was daar nog niet klaar voor en daar was alle begrip voor. Hetzelfde geldt voor fysiek zware taken: als iets niet lukt, vraag dan gewoon hulp.”

Extra opleidingen

Vaak verzorg je als zorgkundige zieken, mindervaliden, mensen met psychische problemen of ouderen. “Dat vraagt telkens een specifieke aanpak. Aarzel dus niet om je bij te scholen rond bepaalde problematieken, je zal je veel meer op je gemak voelen”, raadt Patricia aan, die veel interne opleidingen heeft gevolgd via Familiehulp. “Ik merkte al snel dat ik goed kon omgaan met mensen met dementie. Daar heb ik me doorheen de jaren in gespecialiseerd. Ik ben nu referentiepersoon dementie, dus als collega’s hier vragen over hebben vorm ik het aanspreekpunt.”

Afscheid nemen

Een cliënt jaar na jaar verzorgen creëert een sterke band. Als iemand komt te overlijden, is dat dus even slikken. “Zeker met corona zijn we veel mensen verloren”, zucht Patricia. “Het is natuurlijk een deel van de job. Ik heb zelfs al palliatieve patiënten begeleid, zodat ze thuis konden sterven. Zoiets vind ik heel mooi en de familie is je ook ontzettend dankbaar. Maar je hebt tijd nodig om een verlies te verwerken. Mij persoonlijk helpt het om naar de dienst of begrafenis te gaan, zodat ik afscheid kan nemen. Praat ook met de nabestaanden en met collega’s. Niemand verwacht dat je zomaar doorgaat met je werk alsof er niets gebeurd is, je moet je gevoelens niet opkroppen.”

Stel grenzen

Dat werken als zorgkundige je beïnvloedt als persoon is duidelijk. Toch raadt Patricia aan om je grenzen goed te bewaken. “Sommige cliënten verwachten dat je 24/24 bereikbaar bent. Maar dat is gewoon niet haalbaar. Wees niet bang om dat duidelijk te maken. Ik herinner me nog dat ik in mijn beginjaren toch bij een cliënt ben gaan eten op een vrije avond. Die persoon was ziek, de kinderen keken er niet naar om en hij was helemaal alleen. Ik vond het zo moeilijk om nee te zeggen... Maar toen dat uitkwam, ben ik op het matje geroepen hoor! Je bent op dat moment niet verzekerd, dus wat als er iets misloopt? En bovendien, zoiets hou je op lange termijn niet vol. Terwijl het werk dat je doet ontzettend belangrijk en waardevol is.”

Hoeveel verdient een zorgkundige?

Het loon van een zorgkundige wordt bepaald door barema’s. Bij Familiehulp verdien je tussen de 2.079 en 3.405 euro bruto voor een voltijdse tewerkstelling (38 uur), afhankelijk van je ervaring. Mooi meegenomen is dat je je uurrooster in onderling overleg kunt samenstellen. Werk je ‘s avonds, in het weekend of op feestdagen, krijg je een bijkomende financiële compensatie. Lees hier alles over het loon van een zorgkundige.

