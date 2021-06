Erop of eronder voor sociaal overleg: “Alle dossiers zijn moeilijk”

Het is erop of eronder voor het sociaal overleg vandaag. De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers (verenigd in de Groep van Tien) buigen zich sinds 13 uur over enkele belangrijke dossiers: de minimumlonen, de eindeloopbaan-regelingen, extra flexibiliteit en de harmonisering van de aanvullende pensioenen. Ligt ook op tafel: SWT, of het vroegere brugpensioen.

Het gaat om erg belangrijk sociaal overleg. “Nu de economie het herstel lijkt in te zetten, is er nood aan duidelijke afspraken”, stelt Danny Van Assche als gedelegeerd bestuurder van Unizo. “We komen uit de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De relance komt op gang. We hebben dus nood aan een goed draaiend systeem.”

Hogere minimumlonen

Voor de werkgevers is vooral bijkomende flexibiliteit — in de vorm van soepelere overuren — belangrijk. De vakbonden schuiven daarentegen hogere minimumlonen en de eindeloopbaanregelingen naar voor. Bij het pakket hoort ook nog een lagere SWT-leeftijd. “Bij herstructureringen of faillissementen die er door de coronacrisis kunnen aankomen, blijft het belangrijk om een kader te hebben waarbij we mensen kunnen opvangen”, aldus Miranda Ulens. Zij is algemeen secretaris van de socialistische vakbond.

Vandaag bedraagt het minimumloon 9,87 euro per uur. Voor de vakbonden moet dat loon de komende jaren omhoog en moet er al in dit akkoord een “betekenisvolle” eerste stap worden genomen. Ook de regeling rond de landingsbanen — een vorm van tijdskrediet voor oudere werknemers die kunnen overschakelen op halftijds of vier vijfde werk — willen ze versoepeld zien.

De werkgevers vragen naast soepelere overuren dat er extra tijd komt voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Normaal moest die harmonisering rond zijn tegen 2025.

Niet snel witte rook

De verwachting is dat het overleg weleens lang zou kunnen duren. “Het is erop of eronder vandaag”, klonk het bij Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. Om 15 uur schoven ook de technici van de verschillende werkgeversorganisaties en de vakbonden aan rond tafel.

Zonder akkoord dreigt alles weer bij de regering te belanden. En die ziet dat liever niet gebeuren. Binnen de regering-De Croo leven immers dezelfde gevoeligheden als tussen de sociale partners. Dat maakte PS-voorzitter Paul Magnette dit weekend nog eens duidelijk in een interview met ‘De Tijd’. Zonder hogere minimumlonen dreigt ook het regeringsvoorstel over de loonnorm niet in een KB gegoten te raken, waarschuwde hij.

Het was immers de regering die — bij gebrek aan een akkoord tussen de sociale partners — begin mei de knoop doorhakte over met hoeveel de lonen in de private sector dit en volgend jaar mogen stijgen: 0,4 procent bovenop de index. Sectoren en bedrijven die goed boerden, mogen daar een coronapremie van maximaal 500 euro bovenop doen.