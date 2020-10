Eregouverneur Nationale Bank en architect Belgisch herstelbeleid Fons Verplaetse overleden aan coronavirus

Verplaetse was een van de zogenaamde ‘vier van Poupehan’, genoemd naar het kleine Waalse dorpje waar hij een buitenverblijf had. Samen met Martens, ACV-vakbondsleider Jef Houthuys en toenmalig voorzitter van de BAC-bank Hubert Detremmerie tekende hij er in de jaren 80 de economische koers van de regering uit. Verplaetse is de laatste van de vier die nog in leven was, na het overlijden van Wilfried Martens in 2013.



In de jaren 90 bereidde Verplaetse, die ondertussen gouverneur van de Nationale Bank was geworden, ons land voor op de invoering van de gemeenschappelijke Europese munt, de euro. In 1999 ging hij op pensioen.