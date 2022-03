“Er zijn geen taboes meer.” Van de kernuitstap uitstellen tot de terugkeer naar steenkool: zo raken we af van Russisch gas

Ondanks de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende economische sancties van het Westen, stroomt er ook vandaag nog gas van Rusland naar de EU. Aan de huidige gasprijzen: goed voor 660 miljoen euro per dag. Meer dan een serieuze levenslijn voor Vladimir Poetin en zijn oorlog in Oekraïne, dus. Om Rusland écht te raken, moeten we dus van het Russische gas af. Maar hoe doen we dat? En kan dat zomaar? “Zelfs steenkool is geen taboe meer.”