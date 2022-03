Engie zegt dat het jongste kernreactoren pas tegen 2027 operationeel krijgt: is dat echt zo? Vallen we dan zonder elektriciteit? En wordt energie (nog) duurder?

Kamer versterkt garantiere­gels voor consument

Voortaan is het binnen een periode van twee jaar aan de producent of verkoper om te bewijzen dat de consument verantwoordelijk is voor het slecht functioneren van een aangekocht product, tegen slechts zes maanden vandaag. Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de plenaire Kamer donderdag het licht op groen heeft gezet. Iedereen stemde voor — enkel N-VA onthield zich.

18 maart