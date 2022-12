Engie speelt het hard: bedrijf eist 1,3 miljard euro terug van overheid en dreigt met rechtbank na optrekken nucleaire spaarpot met 3,3 miljard euro

Kotente­kort leidt tot hogere huurprij­zen

"Er zijn te weinig koten en daardoor blijft de huurprijs ervan artificieel hoog. Ook een uitbreiding van het aanbod in de stadsrand van studentensteden is noodzakelijk." Die conclusie maken vastgoedbedrijven Diggit StudentLife en Stadim in hun derde editie van het Kotkompas. In het onderzoek werden 2.150 studenten bevraagd over hun noden op vlak van studentenhuisvesting.

13 december