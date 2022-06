Energiereuzen roepen Fransen op meteen minder energie te gebruiken in aanloop naar winter, bezorgdheid gaat ook op voor ons land

Door de Russische invasie in Oekraïne is Europa beginnen te beseffen dat het heel erg afhankelijk is van Russisch gas. Europa is daarom dringend op zoek naar alternatieve energiebronnen. Ook Frankrijk. “Als we deze zomer al actie ondernemen, zijn we beter voorbereid bij het begin van komende winter, voor wat het behoud van onze gasreserves betreft”, aldus de drie toplui, Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Jean-Bernard Levy (EDF) en Catherine MacGregor (Engie). De inspanningen om het verbruik te beperken, moeten volgens hen wel “onmiddellijk, collectief en massaal” zijn. Ze waarschuwen bovendien voor sociale en politieke spanningen door de stijgende energieprijzen die de koopkracht aantasten. “De beste energie is de energie die we niet gebruiken”, luidt het.