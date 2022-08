Energieprijzen blijven de pan uitswingen: prijs elektriciteit stijgt naar nieuw record

SoftBank verkocht belang Alibaba om beleggers gerust te stellen

De Japanse techinvesteerder SoftBank verkocht eerder een groot deel van zijn belang in de Chinese webwinkel Alibaba om beleggers gerust te stellen. Het Japanse bedrijf dat actief is op het gebied van telecommunicatie, media, e-commerce, internet, robotica, financiën en marketing rapporteerde eerder een recordverlies van omgerekend krap 23 miljard euro over het afgelopen kwartaal. Daarop wilde SoftBank "direct laten zien" dat het financieel gezond is.

