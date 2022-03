Energieleverancier AECO moet stoppen met gas leveren, Elexys stopt activiteiten in Wallonië en Brussel

Eind februari kondigde de kleine leverancier AECO aan de activiteiten te stoppen. “Als gevolg van de sinds begin januari 2021 sterk gestegen prijzen van elektriciteit en gas zijn wij helaas niet langer in staat onze klanten met energie te voorzien”, klinkt het.

In Vlaanderen is Aeco een erg kleine leverancier, met een 500-tal elektriciteits- en een 100-tal gasklanten. Volgens Test Aankoop zou het bedrijf in heel België in totaal zo’n 10.000 klanten hebben.

Fluvius wordt vanaf vrijdag automatisch noodleverancier voor de gasklanten van AECO in Vlaanderen. Dat meldt de netbeheerder in een persbericht. De rol van noodleverancier is een tijdelijke oplossing, waarbij Fluvius het gasverbruik van de betrokken klanten aanrekent tot ze een nieuw contract hebben afgesloten bij een andere commerciële leverancier.

De tarieven die Fluvius hiervoor hanteert, zijn minder interessant dan de meeste tarieven op de commerciële markt. Het is dan ook de bedoeling dat klanten zo snel mogelijk opnieuw voor een interessanter contract bij een commerciële leverancier kiezen.

Elexys stopt door “geopolitieke spanningen” en “onzekere gasbevoorrading”

Elexys werd in 2010 opgericht en specialiseert zich in het leveren van gas en elektriciteit aan bedrijven en industrieën in België. Elexys heeft in België een 2.000-tal klanten. Het bedrijf bedient in Vlaanderen zowat 6.000 punten voor levering van gas en elektriciteit. Voor Wallonië gaat het om 1.400 leveringspunten, voor Brussel om zowat 400.

De noodleverancier zal de energielevering overnemen, zo meldt de energieleverancier vrijdagochtend in een persbericht.

Het bedrijf ziet zich tot de stopzetting in Wallonië en Brussel genoodzaakt "door de geopolitieke spanningen, het conflict in Oekraïne en de onzekere gasbevoorrading". "De gas- en elektriciteitsprijzen hebben niveaus bereikt die niemand had kunnen voorzien", klinkt het.

Elexys zegt dat de energieleveranciers bovendien extra onder druk worden gezet door verbruikers die moeilijkheden ondervinden om hun rekeningen op tijd te betalen.

Eind vorig jaar ging Vlaamse Energieleverancier failliet en moest Watz bescherming aanvragen tegen schuldeisers.