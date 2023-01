Energiedelen is nog geen groot succces

De voordelen van een energiege­meen­schap: “Eén set zonnepane­len op iemands dak kost in onze straat amper 100 euro per gezin”

Sinds dit jaar kan je je officieel verenigen in een energiegemeenschap. Wat houdt dat precies in en wat zijn de voor- en nadelen? Is het een slimme manier om geld te besparen? We vroegen het aan industrieel ingenieur Tom Nijsen. Als bezieler van ‘Kermtstroomt’ wil hij van zijn straat een zelfvoorzienende energiegemeenschap maken. “Ik verdien nu dagelijks enkele euro’s door op het laagste uur mijn grote verbruikers te plannen. Dat scheelt dikwijls 0,30 of 0,40 euro/kWh.”

