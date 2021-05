En de winnaar is big pharma: hoe vaccinproducenten de pandemie bestrijden én megawinsten boeken

Op dinsdag 4 mei maakte Pfizer bekend dat het in de eerste drie maanden van 2021 voor 2,8 miljard euro aan coronavaccins had verkocht. Het vaccin is vandaag tot de voornaamste bron van inkomsten van het Amerikaanse farmaconcern uitgegroeid. Maar over hoeveel winst het precies oplevert, zwijgt Pfizer in alle talen. Volgens The New York Times zou de winst voor belastingen van het eerste kwartaal 737 miljoen euro bedragen. De krant gaat uit van een winstmarge van meer dan 20 procent.