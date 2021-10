Elon Musk ‘special guest’ op bijeenkomst van topmanagement Volkswagen

Tesla levert recordaan­tal nieuwe auto's af ondanks chiptekort

3 oktober Tesla heeft in het derde kwartaal een recordaantal nieuwe wagens afgeleverd, ondanks het wereldwijde chiptekort. De fabrikant van elektrische auto’s zegt in een verklaring wel last te hebben van uitdagingen in de toeleveringsketen en de logistiek, maar dat verhinderde niet dat er bijna een kwart miljoen nieuwe Tesla’s van de band rolden.