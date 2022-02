Elke dag kopen 10 Belgen eigen Spaanse casa

De verkoop van Spaans vastgoed aan Belgen is vanaf de tweede helft van 2021 uit het dal geklommen, en de cijfers zijn beter dan voor corona. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar kochten maar liefst 11 Belgen per dag een tweede verblijf in Spanje, goed voor bijna duizend (999) woningen in totaal, aldus de vereniging van Spaanse notarissen. Dit is het op een na hoogste cijfer ooit genoteerd in een laatste jaarkwartaal. België staat met een marktaandeel van 5,5% op de vierde plaats van buitenlandse kopers, na de Britten, Duitsers en Fransen.