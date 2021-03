Elia en Melexis opgenomen in Bel20

12 tips van topvrouwen vóór vrouwen met ambitie

27 februari Who run the world? Girls! Kans is groot dat je onmiddellijk denkt aan de opzwepende lyrics van Beyoncé, maar bij ons gaat er nog een ander belletje rinkelen. Elke Jeurissen en Tine Maenhout brengen vandaag een boek op de markt met exact dezelfde titel. Het doel: het belang van vrouwelijk leiderschap in de verf zetten. Het is een wake-upcall voor mannen, CEO’s en overheden om meer aandacht te hebben voor vrouwelijk talent. Tegelijk delen ze ook tips van topvrouwen vóór vrouwen om naar de top te klimmen.