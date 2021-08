Elektrische automaker Rivian mikt op beurswaarde van 80 miljard dollar

Deltavari­ant leidt tot daling consumen­ten­ver­trou­wen eurozone

23 augustus Het vertrouwen in de economie onder consumenten in de eurozone is deze maand opnieuw wat afgenomen. Daarop wijst de graadmeter van de Europese Commissie. Net als in juli drukt de snelle verspreiding van de besmettelijkere Deltavariant van het coronavirus op het sentiment, concluderen economen van ING.