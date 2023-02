Eieren waren nog nooit zo duur: prijs op record

Een pluimveehouder krijgt vandaag 15,90 euro voor honderd eieren, of zeg maar 16 cent per ei. "Historisch hoog", vertelt Wouter Wytynck, specialist bij landbouworganisatie Boerenbond. Ter vergelijking: een jaar geleden kreeg die boer 7,47 euro voor honderd eieren.

Schaarste

De recordprijzen zijn een gevolg van schaarste op de markt. Terwijl er veel vraag is naar eieren, is het aanbod onvoldoende. Dat is vooral een gevolg van de vogelgriep, waardoor heel wat bedrijven met leghennen in onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland maar ook in België de voorbije maanden moesten geruimd worden.

Volledig scherm © ThinkStock

Door de hoge kosten voor energie en voeding was het in het voorjaar van 2022 ook geruime tijd niet rendabel voor pluimveehouders om productie op te starten of voort te zetten, met nog meer lege stallen tot gevolg. Pas in het najaar verbeterde de rendabiliteit en was er opnieuw meer animo om nieuwe kippen op te zetten.

Tijd nodig

Maar productie heropstarten duurt een tijd: gemiddeld 21 à 22 weken vooraleer er nieuwe leghennen zijn. Het duurt dus met andere woorden enige tijd vooraleer de eierproductie zich kan herstellen.

Nog in stijgende lijn

De prijzen zitten momenteel nog in stijgende lijn, zegt Wytynck. In aanloop naar Pasen is er altijd extra vraag naar eieren, in het bijzonder in Duitsland. Daar zijn gekleurde eitjes bij Pasen erg populair. “De prijs zal wel nog een tijdje hoog blijven. Pas na Pasen zal de vraag en dus ook de prijs dalen", verwacht Wytynck.

Tekorten?

Een tekort aan eieren wordt trouwens niet verwacht. De schaarste is wel geen goed nieuws voor de algemene voedingsinflatie. Eieren worden immers in heel wat producten verwerkt.