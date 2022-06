Efarmz neemt Belgische activiteiten van Gorillas over

Vanaf zaterdag 25 juni sluiten al de bestaande magazijnen in België en zullen klanten niet langer bestellingen kunnen plaatsen onder de merknamen Gorillas en Frichti. Na om en bij een jaar actief te zijn in ons land stopt flitsbezorger Gorillas dus met haar activiteiten in België. Gorillas is in ons land alleen beschikbaar in Brussel en Antwerpen. Gorillas wilde de markt veroveren als flitsbezorger, en beloofde boodschappen aan huis te leveren in minder dan 10 minuten, voor een minimale leverkost. Het concept blijkt nu onvoldoende levensvatbaar in ons land.