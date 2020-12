Een van de broers die Pizza Hut oprichtte (en concurrent werd) is overleden

Frank Carney, die samen met zijn oudere broer Dan restaurantketen Pizza Hut oprichtte, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een woonzorgcentrum in Wichita (Kansas), de Amerikaanse stad waar in 1958 de allereerste Pizza Hut de deuren opende.

Artsen stelden in 2009 Alzheimer vast bij de ondernemer. Hij liep een coronabesmetting op en is tijdens zijn herstel overleden aan een longontsteking. Hij overleed woensdagochtend vroeg lokale tijd, schrijft The Wichita Eagle.

Als 19-jarige student aan de Wichita State University startte Frank samen met zijn zeven jaar oudere broer Dan een pizzacateringservice voor studenten op de campus. Van pizza’s maken of ondernemen wisten de broers weinig.

Het idee kwam van een vastgoedmakelaar die een nieuwe invulling zocht voor een leegstaand café. De broers leenden 600 dollar (omgerekend naar 2020 bijna 5.300 euro) van hun moeder een gingen in juni 1958 aan de slag in het huurpand. De zaken floreerden snel. Na nog geen jaar hadden ze al zes Pizza Huts neergepoot. Frank stopte zijn studie in 1961 om zich volledig op zijn werk te richten.

Tegen 1977 was het bedrijf gegroeid tot een keten van 4.000 filialen over heel de VS. PepsiCo, het moederbedrijf van Pepsi-Cola, kocht dat jaar Pizza Hut en legde hiervoor 300 miljoen dollar (248 miljoen euro) op tafel. Frank bleef lid van de raad van bestuur tot 1980.

De man investeerde in onder meer vastgoed, fossiele energie, de auto-industrie en recreatiebedrijven. Met wisselend succes. Hij speelde een groot deel van zijn fortuin kwijt, maar dat maakte hem niet terneergeslagen.

Papa John’s Pizza

De beslissing van PepsiCo om het Pizza Hut-hoofdkantoor in Wichita te sluiten en te verhuizen naar Dallas (Texas) was volgens de mede-oprichter een fout. Het leidde ertoe dat hij zich midden jaren 90 inkocht bij de concurrerende pizzaketen Papa John’s Pizza. Een overstap die Papa John’s breed uitsmeerde in reclames. Zo was er een tv-spotje waarin Frank gekleed in een Papa John’s-schort een nagespeelde aandeelhoudersvergadering van Pizza Hut leek binnen te stappen en de aanwezigen meedeelde: “Sorry, guys. I found a better pizza”.

Rond 2001 had hij als franchisehouder 133 Papa John’s-filialen in handen. Hij bleef actief tot hij de Alzheimerdiagnose kreeg. Hij en zijn vrouw Zenda kregen acht kinderen.

