“Eén Tesla voor u? Da’s dan 1,34 bitcoin alstublieft”: cryptomunt nooit meer waard dan vandaag, dankzij Elon Musk

Michel en José zouden watertanden mocht de Tour erin slagen de bitcoin-koers van de voorbije jaren tot nu in een etappe te gieten. Geen enkele meter vlak, pittig klimmen, soms een hachelijke afdaling en aankomst bovenop de Col du Galibier. Dat de virtuele munt op recordhoogte zit, heeft veel te maken met de meest besproken zakenman van het moment: Elon Musk. Hij joeg de koers een week geleden al op door #bitcoin aan zijn Twitter-bio toe te voegen. Gisteren raakte dan bekend dat zijn bedrijf Tesla 1,25 miljard euro in bitcoin stopte om geld dat het niet meteen nodig heeft - het was ooit anders voor de Californische autobouwer - wat meer te laten renderen dan op het gewone spaarboekje. Musk is een believer van het eerste uur van de unieke computercodes die als cryptomunten verhandeld worden en liet ook weten dat Tesla voortaan bitcoins als betaalmiddel zal accepteren. Meer was er niet nodig om de bitcoin-waarde met 14% naar omhoog te schieten. In een jaar tijd kost een bitcoin nu al vier keer meer. “Geweldige reclame voor Tesla en bitcoin”, zegt econoom en onze geldexpert Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool). “Musk laat al geruime tijd blijken dat hij een fervente bitcoin-aanhanger is en bij het verheugde bitcoin-legioen zullen er dan ook wel zijn die redeneren: ‘als ik een elektrische wagen koop, geef dan maar een Tesla’. Dubbele winst dus, alleen is dit volgens mij een zeepbel in een zeepbel. Mijn mailbox zal straks weer ontploffen, maar zowel de waarde van bitcoins als die van Tesla is irrationeel.”