“Een op de drie thuiswerkers in pyjama naar digitale meetings”

42 procent van de thuiswerkers tijdens de pandemie heeft last van “Zoom-moeheid”. Velen ondervinden ook dat hun productiviteit afneemt. 43 procent geeft aan dat het grootste gemis van het kantoorwerk is dat ze niet meer met hun collega’s kunnen babbelen. 31 procent compenseert dat met online privégesprekken met vrienden tijdens de werkuren.

“Uit ons onderzoek blijkt dat werk nooit meer hetzelfde zal zijn als vóór de pandemie”, zegt Sam Liang, CEO en oprichter van Otter.ai. “Zoommoeheid is iets reëels en vergaderingen moeten worden aangepast aan onze nieuwe werkomgeving, of we nu de structuur van vergaderingen fundamenteel moeten veranderen dan wel of we werknemers moeten laten samenwerken met speciale apps die helpen bij het maken van notities en die het delen van gesprekken in realtime mogelijk maakt.”