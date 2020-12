Een huwelijkscontract zoals Albert en Paola? Experts: “Dat raden we elk samengesteld gezin aan”

Royalty RECONSTRUC­TIE. Zo verliep de reis waarop koning Albert smoorver­liefd werd op barones Sybille: “Het was een zalig gevoel om je als vrouw door hem te laten leiden”

15 november Toen Albert II (86) prinses Delphine (52) thuis op kasteel Belvédère ontving, had de koning zijn dochter niet meer gezien sinds ze tiener was. Voor koningin Paola (83) was het de eerste keer, 54 jaar na de kennismaking van haar man met haar grote rivale, Delphines moeder barones Sybille de Selys-Longchamps (79). Hun geheime relatie van achttien jaar die Albert en Paola aan de rand van een afscheiding bracht, begon in juli 1966 onder de Griekse zon. Reconstructie van een ontmoeting die het aanzicht van de Belgische monarchie voorgoed zou veranderen.