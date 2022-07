“Een Brensj Village combineert bereikbaarheid met flexibiliteit”

De manier waarop we ons werk organiseren is de laatste jaren drastisch verandert. Dat zorgt voor nieuwe eisen aan de werkplek en de locatie waarop die zich bevindt. Ecohuis, gespecialiseerd in houtskeletbouw, ontwikkelde daarom Brensj, vertelt zaakvoerder Koen Martens. “Met Brensj kan je een locatie creëren die echt voldoet aan de noden. Units met een standaardformaat kan je combineren, later weer verplaatsen, uitbreiden of net in aantal verminderen. Het concept is dus erg flexibel. Brensj is verder erg duurzaam en scoort sterk op vlak van energiezuinigheid. Samen met circulair materiaalgebruik zorgt dit voor een aangenaam binnenklimaat. En ten slotte is het comfort en gebruiksgemak groot dankzij de hedendaagse technologie.”

Bureau- en vergaderruimtes

Brensj biedt zowel professioneel als privé heel wat mogelijkheden. Denk maar aan een thuiskantoor, uitbreiding van een bedrijfsgebouw of een zorgwoning. Maar verschillende units kunnen ook worden gecombineerd tot een Brensj Village. “Dat is een centrale werkplek waar je terechtkan in bureau- en vergaderruimtes”, legt Koen Martens uit. “Cruciaal is de locatie. Waarom zouden we met z’n allen naar de centrumsteden blijven gaan om te werken? In de rand of op andere locaties kan een Brensj Village een vlot bereikbaar alternatief zijn. We beseffen meer en meer dat het niet altijd nodig is om die grote afstanden af te leggen.”

“De evoluties op vlak van mobiliteit zetten ons aan het denken”, gaat marketingverantwoordelijke Rik Paepen verder. “In verschillende steden en gemeenten zijn er Hoppinpunten, ook wel gekend als mobipunten. Daar komen verschillende vervoersmodi samen. Denk maar aan trein, bus, deelauto’s en deelfietsen, carpooling, parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Je vindt er onder meer ook laadpunten voor elektrische wagens. Een Brensj Village op zo’n locatie is ideaal om je tijd nuttig in te vullen tijdens een laadbeurt. Je kan er om elke reden terecht om individueel te werken of te vergaderen.”

Alternatief tijdens infrastructuurwerken

Niet alleen de Hoppinpunten zijn interessante locaties voor een Brensj Village, zegt Rik Paepen. “In een KMO-zone kunnen verschillende bedrijven de handen in elkaar slaan. Met een Brensj Village hoeven ze niet meer allemaal apart te investeren in kantoorruimte, maar delen ze de kosten. Dankzij de flexibiliteit van Brensj is er steeds een aanpassing mogelijk aan toekomstige noden.”

Koen Martens denkt nog aan een andere doelgroep, met name de overheid. “Grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding brengen behoorlijk wat mobiliteitsproblemen met zich mee. De Vlaamse overheid, steden en gemeenten kunnen daar iets aan doen met tijdelijke Brensj Villages voor de duur van de werken. In het geval van de Oosterweelverbinding laat je mensen dan niet meer naar hartje Antwerpen komen, maar naar slim gekozen en bereikbare locaties in de rand.”

“Met het concept Brensj Village doen we bij Ecohuis echt aan pionierswerk. De pandemie zorgde voor grote veranderingen in de visie op mobiliteit en werken. Een Brensj Village speelt daar concreet op in.”