Econoom Geert Noels vindt niet dat België zichzelf nu plots ‘de beste van de klas’ moet vinden: “In 30 jaar heb ik nog nooit zo weinig vrije meningsuiting gezien”

De vers geknipte coupe van Geert Noels (53) was weliswaar al grijs voor het virus uitbrak. “Ik ga bij een Turkse kapper en kon het niet laten hem te vragen hoe ze dat in Turkije doen. ‘Alle stoelen op het terras en knippen.’ Voor vrouwen is het iets anders om uren buiten op een stoel te zitten, maar voor mannen had het toch perfect gekund? Het gevaar op besmetting in openlucht is veel kleiner. Laat dan toch zoveel als kan draaien? Ook voor de horeca is het toch heel eigenaardig dat er nooit een onderscheid kwam tussen binnen en buiten? Scholen, evenementen, noem maar op. Met zorgvuldig micromanagement proberen zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat het voor besmettingen zorgt, lijkt me evident. We leggen alles in coma, maar voor onze geestelijke gezondheid is dat nefast. Als mensen al maanden in hun kot zitten en graag eens in de sneeuw wandelen in de Ardennen, zetten we de wegen af. Die schaatsweek was de leukste van het hele jaar, maar meteen schieten we in een kramp: oei, is dat niet gevaarlijk? Puur omdat we het totale plaatje ‘dat virus is buiten veel minder gevaarlijk dan binnen’ niet meer zien.”