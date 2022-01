Economische inspectie onderzoekt verschillende energieleveranciers

"We kunnen bevestigen dat we momenteel meer meldingen krijgen", zegt een woordvoerder. "Het is echter niet mogelijk om daar een exact cijfer op te plakken, want de analyse van al die meldingen vraagt heel veel tijd en men kiest niet altijd het juiste 'scenario' of vermeldt ten onrechte dat het een klacht tegen een energieleverancier is, terwijl het bijvoorbeeld een klacht tegen een callcenter betreft."