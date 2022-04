Economische groei koelt af in België, Oekraïne stevent af op -35%

De oorlog in Oekraïne weegt op de groei van de Belgische economie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2022 nog 2,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 1 procentpunt minder dan de vorige prognose van begin dit jaar. Wereldwijd is er van een afkoeling in groei te spreken van 0,8 procentpunten. De Oekraïense economie is er het ergst aan toe en zou met meer dan een derde krimpen.

Het IMF stelt nu een groei in België van 2,1% van het bruto binnenlands product (bbp) voorop in 2022 en is zo pessimistischer dan de Nationale Bank. De vorige IMF-prognose voor België gaat al terug tot oktober. Toen verwachtte de internationale financiële instelling nog 3,1% groei van het bbp in 2022.

De Nationale Bank van België (NBB) communiceerde vorige maand een groei van 2,4% dit jaar. Voorheen ging de centrale bank nog uit van een groei met 2,6%. “De oorlog in Oekraïne heeft een serieuze impact op de Belgische economie, maar zal niet leiden tot een zware economische recessie of stagflatie in ons land”, klonk het toen bij de NBB. In februari ging het Planbureau nog uit van 3% groei, maar dat cijfer werd voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne wereldkundig gemaakt.

Krimp Rusland

Voor de eurozone staat nog 2,8% groei in de tabellen voor dit jaar, een daling met 1,1 procentpunt ten opzichte van de prognose in januari. Voor de Verenigde Staten gaat de internationale financiële instelling nog uit van 3,7% groei dit jaar (-0,3 procentpunt lager dan in januari). De groei in China zou in 2022 uitkomen op 4,4%, een prognosedaling met 0,4 procentpunt.

De Russische economie zou met 8,5% krimpen dit jaar, die van Oekraïne met maar liefst 35%. De prognoses zijn drastisch pessimistischer dan voorheen, met een verlies van respectievelijk 11,3 en 38,5 procentpunten.

Economische schade

“De oorlog in Oekraïne heeft naast een humanitaire crisis volgens het IMF ook economische schade met zich meegebracht. Er is sprake van een aanzienlijke afkoeling van de groei, die gepaard gaat met een toename van de inflatie. De prognoses voor de wereldeconomie tekenden een harde terugslag op, in hoofdzaak door de oorlog in Oekraïne”, besluit IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas.