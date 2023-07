Economische groei in België vertraagd tot 0,2 procent

In het eerste kwartaal groeide de Belgische economie nog met 0,4 procent op kwartaalbasis. Maar nu is dat nog maar 0,2 procent. De boosdoener voor die daling is de industrie, waar de toegevoegde waarde met 1 procent afnam. Bij de diensten (+0,5 procent) en in de bouwsector (+0,1 procent) was er nog altijd een positieve bijdrage.