Economische activiteit in eurozone op hoogste peil in drie jaar

Autover­koop nog altijd een kwart lager dan voor coronapan­de­mie

1 juni De voorbije maand mei werden in België 34.836 nieuwe personenwagens ingeschreven, nagenoeg evenveel als in dezelfde maand vorig jaar. Over de eerste vijf maanden telde Febiac, de federatie van de autosector, 191.265 inschrijvingen van nieuwe personenwagens. Dat is een stijging met 14,2 procent tegenover het coronajaar 2020, maar nog altijd ruim 26 procent minder dan in dezelfde periode voor corona, in 2019.