Economische activiteit eurozone krimpt onverwacht in juli

Volgens marktonderzoeker S&P Global is de samengestelde inkoopmanagersindex, die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, deze maand afgenomen tot 49,4, tegenover 52 een maand eerder. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een lichte groeivertraging. De dienstensector toonde nog wel een kleine groei, maar de industrie liet een krimp zien.

Duitsland

De economische activiteit in Duitsland liet in juli voor het eerst dit jaar een krimp zien. De grootste economie van de eurozone gaat gebukt onder de hoge inflatie. Ook is het vertrouwen van het Duitse bedrijfsleven afgenomen door de oorlog in Oekraïne en de problemen in de toeleveringsketens. De Duitse dienstensector liet voor het eerst sinds december een krimp zien, terwijl de activiteit in de industrie terugviel tot het laagste niveau in ruim twee jaar.