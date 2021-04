Economisch vertrouwen in EU weer boven niveau van voor crisis

De index tikte een stand aan van 110,3 punten voor de eurozone en 109,7 punten voor de hele Europese Unie. Dat is een stijging met respectievelijk 9,4 en 9,8 punten in vergelijking met maart.

Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie dat het pre-crisisniveau is bereikt, aldus de Commissie. In alle bedrijfssectoren nam het vertrouwen toe, net als bij consumenten. In de industrie is het vertrouwen zelfs naar een nieuw recordniveau gestegen dankzij optimisme bij ondernemers over de productie en orders.