Economie eurozone lijkt aan recessie te ontsnappen

In het vierde kwartaal was de economie van de eurozone 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie groeide de economie met 1,8 procent. ING-econoom Bert Colijn zegt dat de economie in de eurozone ondanks de energiecrisis “ongelooflijke veerkracht” heeft getoond, maar wijst er ook dat het kantje boord was. “De groei is vertraagd tot het punt van stagnatie.”