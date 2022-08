Economie eurozone groeide met 0,6 procent in tweede kwartaal

België

In België was er in het tweede kwartaal volgens Eurostat een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 3,3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het aantal werkenden is zowel in de eurozone als in de EU in het tweede kwartaal met 0,3 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar was de werkgelegenheid nog met 0,6 procent gestegen in de eurozone en met 0,5 procent in de EU. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021 nam de werkgelegenheid in de eurozone met 2,4 procent toe en in de EU met 2,3 procent.