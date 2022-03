Economen Paul De Grauwe en Peter De Keyzer over toekomst Belgische economie: “Waarom moeten wij de topregio van Europa zijn? We spelen hier geen voetbal”

“Zet twee economen in een kamer en je krijgt twee meningen, soms wel drie.” Churchill klaagde er ooit over, en ook vandaag spreken we sir Winston niet tegen. Al zijn professor internationale economie Paul De Grauwe (75) en econoom Peter De Keyzer (46) het eigenlijk vaak eens. Het glas is gevuld, maar is het halfvol of halfleeg? “Het zijn alleen onnozelaars die hun opinie niet veranderen als de feiten dat wel doen.”