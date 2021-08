“ECB ziet klimaatverandering als grote bedreiging voor banken”

Tien procent van Vlamingen kan moeilijk rondkomen, 15 procent kan geen vakantie betalen

10 augustus Zo'n 10 procent van de bevolking in het Vlaamse Gewest geeft aan deel uit te maken van een huishouden dat moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. Dat komt overeen met ongeveer 660.000 mensen. Vijftien procent maakt deel uit van een gezin dat zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven, wat overeenkomt met 950.000 mensen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag op basis van het cijfermateriaal van de EU-enquête ‘Statistics on Income and Living Conditions’ (SILC) voor het jaar 2020.