ECB vraagt banken om tot najaar af te zien van uitkeren dividend

De ECB vraagt banken nu ook om bijzonder terughoudendheid te zijn bij het toekennen van personeelsbonussen, voor hun prestaties in 2020. Banken die voornemens zijn om dividend uit te keren of aandelen in te kopen, moeten wel winstgevend zijn en beschikken over voldoende buffers. Verder moeten banken afzien van het uitkeren van interim-dividenden over hun winsten volgend jaar.