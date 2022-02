ECB-voorzitter wil beroemde Europeanen op nieuwe bankbiljetten: “Waarom geen Leonardo da Vinci of Ludwig van Beethoven?”

Belgische lonen stijgen sneller dan in buurlanden: werkgevers zien groot probleem voor concurren­tie­po­si­tie

De lonen in België zullen in de periode 2020-2022 waarschijnlijk sneller stijgen in België dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), een overleg- en adviesorgaan van de sociale partners, gezegd.

