ECB voert rente waarschijnlijk verder op ondanks recente onrust

Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen zijn vorig jaar enorm gestegen. De laatste tijd zijn het voornamelijk boodschappen in de supermarkt waarvoor klanten steeds meer moeten betalen. Het is wel de vraag in hoeverre de ECB zich bij het rentebesluit zal laten leiden door de recente zorgen over de bankensector. In de Verenigde Staten vielen afgelopen week de Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank om en woensdag was er op de Europese beurzen veel paniek over Credit Suisse.