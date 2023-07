ECB verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

Afgelopen maand half miljoen jobs gecreëerd: Amerikaans staatspa­pier schiet de hoogte in

De rente op Amerikaans staatspapier is vandaag plots flink de hoogte in gegaan. Cijfers over aanwervingen in de VS lagen boven de verwachtingen, waardoor beleggers de kans zien toenemen dat de centrale bank verdere renteverhogingen zal aankondigen.