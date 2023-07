ECB verhoogt rente opnieuw en evenaart hoogste niveau ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Die gaat een kwart procentpunt omhoog tot 3,75 procent, het hoogste niveau in het bestaan van de ECB. In 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog.

De ECB bepaalt sinds 1999 de rente in de eurozone. De centrale bank is sinds midden vorig jaar de rente aan het verhogen nadat de inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen de hoogte in geschoten was. De rente ging sindsdien in negen stappen van -0,5 procent naar 3,75 procent.

De bank verwacht nog altijd dat de inflatie “te lang te hoog” blijft. De ECB mikt op een inflatie van 2 procent, maar daar zit de inflatie in de eurozone met 5,5 procent in juni nog ruim boven. De beleidsmakers van de ECB zien zich door dat laatste cijfer wel gesterkt in hun gedachten dat de inflatie de rest van dit jaar verder zal dalen.

“Open geest”

“De ECB kijkt met een open geest naar de volgende rentevergaderingen”, stelde voorzitster Christine Lagarde. “We kunnen de rente verhogen of we kunnen een pauze inlassen.” Volgens haar zal dat afhangen van de beschikbare economische data. Een pauze zou volgens de ECB-voorzitter ook niet betekenen dat dit voor een lange periode is. De financiële markten reageerden amper, wat er volgens analisten op wijst dat de kans op 50-50 wordt geschat voor beide scenario’s.

Minder leningen

Renteverhogingen moeten helpen om de inflatie naar beneden te halen. Lenen wordt duurder en gebeurt dus ook minder. Daardoor is er minder geld beschikbaar in de economie en wordt die minder gestimuleerd.

Analisten van Bloomberg wijzen erop dat het rentebeleid intussen goed voelbaar is bij bedrijven en gezinnen in de eurozone. Zo staan de bedrijfskredieten op het laagste peil in twintig jaar en flirt de Duitse economie met een recessie.

“De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn verslechterd door een zwakkere vraag”, gaf Lagarde mee. Maar de druk op de prijzen blijft hoog. De kerninflatie in de eurozone bereikte vorige maand nog 5,5 procent. In september zou de Europese Centrale Bank over nieuwe economische gegevens beschikken die moeten aangeven in welke richting de rente zal evolueren.