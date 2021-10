ECB onderwerpt banken tussen maart en juli 2022 aan eerste klimaatstresstest

Wat is impact proces op vermogen De Pauw? Paul D'Hoore legt uit

14 oktober De affaire rond Bart De Pauw is ook financieel een dreun voor de tv-maker. Vroeger had hij een goed draaiend productiehuis, maar de afgelopen twee jaar boekte dat honderdduizenden euro’s verlies. Maar dat wil niet zeggen dat De Pauw bijna aan de bedelstaf is, zegt financieel expert Paul D’Hoore aan VTM NIEUWS.