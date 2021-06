ECB brengt geen veranderingen aan in rentetarieven en crisissteun

Beleggers en economen waren donderdag vooral benieuwd of de ECB al iets loslaat over het afbouwen van zijn steunprogramma’s. Dat zal op een gegeven moment ongetwijfeld moeten gebeuren. De ECB herhaalt in een verklaring dat het speciale noodaankoopprogramma van obligaties nog zeker tot eind maart volgend jaar doorgezet wordt, en in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is. Het tempo van de aankopen is wel wat opgeschroefd ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. Dit had de ECB eerder ook al aangegeven.