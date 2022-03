Duitsland maakt energiedeal met Qatar: “Minder afhankelijk zijn van Rusland”

Habeck sprak na een ontmoeting met de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, en minister van Energie Saad Sharida al-Kaabi. Volgens de Duitse minister kon de emir meer bieden dan Duitsland had verwacht. De details zullen nu verder worden uitgewerkt tussen bedrijven, waaronder Thyssenkrupp, Bayer, Siemens Energy en RWE.

De deal gaat volgens Habeck niet alleen over gasleveringen, maar ook over de ontwikkeling van hernieuwbare energie en maatregelen voor energie-efficiëntie. Habeck spreekt van een stap richting “Poetin-vrije” energie in Duitsland.

Mensenrechten

“Hoewel we dit jaar misschien nog Russisch gas nodig zullen hebben, zal dat niet meer het geval zijn in de toekomst. Dit is nog maar de start”, aldus de minister. Tot nu toe was Rusland goed voor 55 procent van de invoer van fossiele brandstoffen in Duitsland. Een rechtstreekse pijpleiding was bijna klaar voor gebruik.

Duitsland wil eigen LNG-terminals installeren om gas te ontvangen. Momenteel komt vloeibaar aardgas voor Duitsland nog aan in onder meer Nederland en België.

Een deal met Qatar is niet onomstreden, want het land is onderwerp van klachten over mensenrechtenschendingen. Vooral buitenlandse krachten zouden slecht behandeld worden, onder meer bij de bouw van infrastructuur voor de wereldbeker voetbal later dit jaar.

Habeck, een politicus van de groene partij in Duitsland, zei dat hij over de kwestie gesproken had en dat Qatar zich bewust was van de problemen.