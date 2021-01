Duitsers zetten Essent België in de etalage

Energie Vind je groene stroom belangrijk? Dit is het aanbod van de grote leveran­ciers

18 juli Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa, biogas en waterkracht. De ene leverancier produceert of koopt zijn stroom al groener dan de andere. Wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, neemt dus de herkomst van zijn stroom best mee in zijn overweging. We vergeleken het groene aanbod van de vijf energieleveranciers met het grootste marktaandeel in Vlaanderen.