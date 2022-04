Duitsers roepen hulp in van Rusland in zoektocht naar Wirecard-topman

Bel20-CEO verdiende in 2021 gemiddeld 3,02 miljoen

De CEO van een grote Belgische beursgenoteerde onderneming verdiende in 2021 gemiddeld 3,02 miljoen euro. Dat is 14,4 procent meer dan in 2020, zo schrijft De Tijd vandaag. Het is de eerste keer sinds de krant in 2006 begon met het jaarlijkse onderzoek naar de topvergoedingen dat de gemiddelde remuneratie van de CEO's van de Bel20-bedrijven meer dan 3 miljoen euro bedraagt, klinkt het.

16 april