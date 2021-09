Duitse krant: “1,1 miljard euro Duitse subsidie voor Tesla”

Drive Tesla die in 2 seconden optrekt tot 100 km/u komt er pas in 2023

2 september De Tesla Roadster komt er pas in 2023 als gevolg van “krankzinnige tekorten in de aanvoerketen”. Dat heeft Elon Musk bekendgemaakt. Normaal zou de bolide met een topsnelheid van meer dan 400 km/u in 2022 op de markt komen. De wagen sprint in 2 seconden van 0 naar 100 km/u. Wanneer hij is uitgerust met een ‘spaceX-pakket’, doet hij dat zelfs in 1,1 seconde.